17.Mär.2026









Amiga Games That Weren't: Maximum Overdrive

Die Website Games That Weren't dokumentiert mit Maximum Overdrive ein weiteres unveröffentlichtes Amiga-Projekt aus dem Jahr 1991. Entwickler Lance Abson nutzte nach dem Erfolg seines Titels ShockWave die bestehende Engine, um daraus ein Rennspiel zu entwickeln.



Die erhaltene Demo zeigt vor allem die technischen Möglichkeiten der Engine: Ein einfaches Cockpit ist vorhanden, der Spieler kann ein Fahrzeug über eine Strecke mit Wettereffekten steuern und an anderen Fahrzeugen vorbeifahren. Da kein Publisher Interesse zeigte, wurde das Projekt eingestellt. Der Prototyp wurde nun dank Lance Absons Unterstützung gesichert und steht auf Games That Weren't zum Download bereit. (nba)



[Meldung: 17. Mär. 2026, 11:11] [Kommentare: 0]

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