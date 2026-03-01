|18.Mär.2026
| vAmigaWeb: Stiftbasierte Mausemulation / Version mit altem WebAssembly-API
Der Amiga-Emulator für Web-Browser vAmigaWeb unterstützt nun auch das Bedienen der emulierten Maus mit einem Stift. Daneben wird nun eine "Legacy"-Version des Emulators gepflegt, welche anstelle der seit letztem Monat genutzten aktuellen WebAssembly-API-Version weiterhin deren Vorgänger verwendet, nachdem es bei älteren Browsern zu Inkompatibilitäten kam. (snx)
[Meldung: 18. Mär. 2026, 09:36] [Kommentare: 0]
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