|18.Mär.2026
| Marke Eigenbau: Bedienen der Amiga-Maus mit einem Lenkrad
Ankündigungsgemäß hat Dennis Busch nach seiner Steuerknüppellösung nun auch eine Möglichkeit ausgetüftelt, Simulationsspiele am Amiga mit einem Steuerrad zu bedienen, sofern diese mausgesteuert sind.
Das Steuerrad kann mit einem 3D-Drucker hergestellt werden und verwendet einen Arduino-Nano-Einplatinencomputer für die Übersetzung der Lenkbewegungen in Koordinaten für den Mauszeiger. (snx)
[Meldung: 18. Mär. 2026, 09:37] [Kommentare: 0]
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