19.Mär.2026









AmigaOS 4: SSiI3132-SATA2-Treiber 1.2 von ACube

Pressemitteilung: Bassano del Grappa, Italien – 19. März 2026



Heute, am 19. März, ist in Italien Vatertag (Festa del Papà) – und gibt es einen besseren Anlass zum Feiern, als den Vater des Amiga selbst, Jay Miner, zu ehren? Der visionäre Ingenieur und Chip-Designer, der dem Amiga 1985 Leben einhauchte, verdient es, nicht nur mit Worten, sondern mit etwas Greifbarem für die Community, die er mitbegründet hat, in Erinnerung zu bleiben.



Aus diesem Grund hat ACube Systems den heutigen Tag gewählt, um Version 1.2 des SiI3132-SATA2-Treibers für AmigaOS 4.1 zu veröffentlichen – eine kleine Hommage an Jay Miners bleibendes Vermächtnis.



Neuerungen in Version 1.2: Leistung & Code-Effizienz - Allgemeine Code-Verbesserungen für eine bessere Gesamtleistung und Optimierung.

SCSI-Befehlsverarbeitung - Die Fehlerbehandlung bei SCSI-Befehlen wurde erheblich verbessert, was zu einer höheren Robustheit im Betrieb führt.

Brennvorgang - Die Abwicklung der Brennphasen wurde verfeinert, um die Zuverlässigkeit bei der Arbeit mit CD-/DVD-Laufwerken zu verbessern. Wie schon bei der allerersten Veröffentlichung im Oktober 2025 – die als besonderes Geschenk während der Veranstaltung „Amiga40 Germany“ in Mönchengladbach zur Feier des 40-jährigen Jubiläums des Amiga vorgestellt wurde – ist dieses Update völlig kostenlos. Es war schon immer unsere Absicht, dieser unglaublichen Community etwas zurückzugeben, und dieser Geist bleibt unverändert.



Der Treiber unterstützt weiterhin Festplatten, SSDs und optische Laufwerke über SATA2 auf PCIe-Karten, die auf dem Silicon Image SiI3132-Controller basieren, und bietet hohe Leistung und Stabilität unter AmigaOS 4.1.



Sie können den Treiber im Bereich "Latest Files" auf unserer Homepage herunterladen oder direkt auf diesen Link klicken:



Direkter Download: sii3132sata_dev_v1.2.lha (154 KB) (cg)



[Meldung: 19. Mär. 2026, 23:08] [Kommentare: 0]

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