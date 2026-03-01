|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|19.Mär.2026
| AmigaOS 4: SSiI3132-SATA2-Treiber 1.2 von ACube
Pressemitteilung: Bassano del Grappa, Italien – 19. März 2026
Heute, am 19. März, ist in Italien Vatertag (Festa del Papà) – und gibt es einen besseren Anlass zum Feiern, als den Vater des Amiga selbst, Jay Miner, zu ehren? Der visionäre Ingenieur und Chip-Designer, der dem Amiga 1985 Leben einhauchte, verdient es, nicht nur mit Worten, sondern mit etwas Greifbarem für die Community, die er mitbegründet hat, in Erinnerung zu bleiben.
Aus diesem Grund hat ACube Systems den heutigen Tag gewählt, um Version 1.2 des SiI3132-SATA2-Treibers für AmigaOS 4.1 zu veröffentlichen – eine kleine Hommage an Jay Miners bleibendes Vermächtnis.
Neuerungen in Version 1.2:
Der Treiber unterstützt weiterhin Festplatten, SSDs und optische Laufwerke über SATA2 auf PCIe-Karten, die auf dem Silicon Image SiI3132-Controller basieren, und bietet hohe Leistung und Stabilität unter AmigaOS 4.1.
Sie können den Treiber im Bereich "Latest Files" auf unserer Homepage herunterladen oder direkt auf diesen Link klicken:
Direkter Download: sii3132sata_dev_v1.2.lha (154 KB) (cg)
[Meldung: 19. Mär. 2026, 23:08] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.