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|19.Mär.2026
| Single-Screen-Plattformer: Mike Mech (A500)
Bei der C64-Portierung "Mike Mech" (Video) gilt es, alle Bausteine eines Levels durch Berührung zu "aktivieren", ohne den diversen Gegnern in die Falle zu tappen. Der Titel bietet 70 Level, er läuft bereits auf einem nackten A500 und ist kostenlos oder gegen eine freiwillige Spende verfügbar. (cg)
[Meldung: 19. Mär. 2026, 23:14] [Kommentare: 0]
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