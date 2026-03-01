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|20.Mär.2026
| AmigaOS 4: "VulkanOS4" bietet Implementierung der Vulkan-1.3-API
"VulkanOS4" macht die Vulkan-Grafik-API auf PowerPC-Amiga-Hardware verfügbar. Es bietet eine vollständige Vulkan 1.3-Laufzeitumgebung mit zwei installierbaren Client-Treibern (ICDs), einer Loader-Bibliothek und einem umfassenden SDK für die Entwicklung von Vulkan-Anwendungen unter AmigaOS 4.
Vulkan ist eine Computergrafik-Programmierschnittstelle, die quelloffen ist und auf die Entwicklung plattformübergreifender Anwendungen mit dem Schwerpunkt auf 2D- und 3D-Grafik zielt (Wikipedia).
Die erste Version 1.0.0 bietet folgende Features:
[Meldung: 20. Mär. 2026, 22:54] [Kommentare: 0]
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