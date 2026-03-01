21.Mär.2026



 Programmiersprache: MicroPython, ein reduziertes Python 3
MicroPython ist eine Variante von Python 3 mit reduzierter Standardbibliothek, die für Microcontroller und ähnlich limitierte Umgebungen gedacht ist. Die unter menschlicher Aufsicht von der AI "Claude" entwickelte Amiga-Umsetzung bietet folgende Eigenschaften:
  • Full Python compatibility (ROM_LEVEL_EVERYTHING): f-strings, set operations, OrderedDict, advanced slicing, descriptors, async/await, and more
  • Interactive REPL with readline support (cursor keys, command history)
  • Script execution: micropython script.py [args...]
  • Inline execution: micropython -c "print('hello')"
  • Configurable heap: micropython -m 1024 for 1 MB heap (default 128 KB)
  • File I/O: full open()/read()/write()/close() via VFS_POSIX
  • AmigaOS filesystem: os.listdir, os.getcwd, os.chdir, os.mkdir, os.rmdir, os.remove, os.rename, os.stat, os.makedirs, os.walk
  • os.path: join, split, basename, dirname, exists, isfile, isdir, abspath, normpath (with AmigaOS volume:path conventions)
  • Modules: re, json, math, struct, binascii, base64, time, datetime, random, hashlib (sha256), errno, platform, socket, ssl, urequests, deflate, gzip, gc, sys, io
  • Networking: TCP/UDP sockets, DNS resolution via bsdsocket.library
  • TLS/SSL: HTTPS support via AmiSSL (requires amissl.library on Amiga)
  • HTTP client: urequests.get(), post(), put(), delete() with HTTP/1.1, chunked transfer encoding, gzip decompression, HTTP and HTTPS
  • Platform detection: platform.amiga_info() shows CPU, FPU, chipset, Kickstart version, and available memory
(cg)

[Meldung: 21. Mär. 2026, 23:44] [Kommentare: 1 - 22. Mär. 2026, 00:05]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

