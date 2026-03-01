|21.Mär.2026
| Fernzugriff auf AmigaOS: amigactl 0.8.0
"Amigactl" ermöglicht den Fernzugriff auf einen AmigaOS-Rechner - der PC nutzt dabei eine in Python geschriebene Konsole, während auf dem Amiga ein in C geschriebenes Serverprogramm läuft. Möglich sind Dateioperationen, das Ausführen von CLI-Befehlen, ARexx-Nutzung, Live-Datei-Streaming und Systemüberwachungen (Zuweisungen, Volumes, Ports, Tasks) über ein einfaches Textprotokoll mit maschinenlesbaren Antworten. Entwickelt wurde das Programm für vertrauenswürdige Netzwerke und Emulator-Umgebungen. Die Neuerungen in Version 0.8.0 sind dem Changelog zu entnehmen. (cg)
[Meldung: 21. Mär. 2026, 23:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]