22.Mär.2026



 AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen folgende Titel hinzu:
  • Giana Sisters Medley feat. Romeo Knight [Encore500 V2]
  • Battle Squadron Hi-Score [Encore500 V2]
  • Turrican 2 Title (Highway to Heaven mix) [Encore500 V2]
  • Lotus 2 [Encore500 V2]
  • Puzznic [Encore500 V2]
  • Kayoto - Focal Ambient Remix [Encore500 V2]
  • Trex Warrior [Encore500 V2]
  • The Pawn [Encore500 V2]
  • Marble Madness - Beginner Race [Encore500 V2]
  • We're The Devils [Encore500 V2]
  • Underscore [Encore500 V2]
  • Another World - Intro [Encore500 V2]
  • Unreal [Encore500 V2]
  • LED Storm [Encore500 V2]
  • Rings Of Medusa [Encore500 V2]
  • Rastaman (One Love) [Encore500 V2]
  • Born To Turrican
  • Lotus III - Title (Sunset cruise Remix)
  • Chaos Engine (Cellars)
(snx)

[Meldung: 22. Mär. 2026, 07:50]
