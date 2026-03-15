22.Mär.2026



 WHDLoad: Neue Pakete bis 21.03.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 21.03.2026 hinzugefügt:
  • 2026-03-20 improved: Cannon Fodder 2 (Sensible Software) fixed 68000 compatibility, added ctro (Info)
  • 2026-03-15 improved: Cannon Fodder 2 (Sensible Software) support expansion memory, less chip memory used (Info)
  • 2026-03-15 fixed: Super Tennis Champs (Audiogenic) memory issues fixed, better CD32 buttons read routine (Info, Image)
  • 2026-03-15 fixed: W Potrzasku (L.K. Avalon) memory issues fixed (Info)
(snx)

[Meldung: 22. Mär. 2026, 07:50]
