| OS4Depot-Uploads bis 21.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 21.03.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
acm.lha aud/con 4Mb 4.0 Little tool to convert sound files
vintagesongplayer.lha aud/pla 4Mb 4.0 A JukeBox multiformat player
vulkanos4.lha dev/lib 2Mb 4.1 Vulkan 1.3 implementation for Am...
hwp_avcodec.lha lib/hol 6Mb 4.0 Hollywood plugin for AVCodec
imp3handler.lha net/mis 13kb 4.0 Mount IMP3 DISK + STASH as DOS V...
avalanche.lha uti/arc 144kb 4.1 Simple ReAction GUI for xadmaster
amigadiskbench.lha uti/ben 206kb 4.1 a Reaction based disk benchmarki...
depscan.lha uti/she 12kb 4.0 lists dependencies in a binary
vim_mui.lha uti/tex 17Mb 4.1 The ubiquitous text editor
