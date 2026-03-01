.
.
.

23.Mär.2026



 Jump'n Run: Betaversion 6 von Double Baboon Ninja (AGA)
Die Entwickler des Jump'n Run "Double Baboon Ninja" (amiga-news.de berichtete, Video) haben ein weiteres Update mit folgenden Änderungen veröffentlicht:
  • Refactored code
  • No OS calls, full hardware drawing
  • No need for Fast RAM, 2 MB Chip RAM is enough
  • Fixed sprites flashing garbage -Added rope animation
  • Added pause (press P)
  • Fixed second button bug in UAE when the port is set to joystick
  • Added level 1 intro
  • New blob type: StickBlob
  • New baboon move: crouch!
  • Added game over screen
  • Added hi-scores (saved to disk)
  • Added particle effects
  • Added treasure chest
  • Reworked stages with new features
  • Reworked stage results + bonus
  • Added slope tiles > Added rollin' barrels
  • Added Copper gradient
  • Finished level 1 boss
(dr)

[Meldung: 23. Mär. 2026, 18:21]
.
.