|23.Mär.2026
| Jump'n Run: Betaversion 6 von Double Baboon Ninja (AGA)
Die Entwickler des Jump'n Run "Double Baboon Ninja" (amiga-news.de berichtete, Video) haben ein weiteres Update mit folgenden Änderungen veröffentlicht:
(dr)
- Refactored code
- No OS calls, full hardware drawing
- No need for Fast RAM, 2 MB Chip RAM is enough
- Fixed sprites flashing garbage -Added rope animation
- Added pause (press P)
- Fixed second button bug in UAE when the port is set to joystick
- Added level 1 intro
- New blob type: StickBlob
- New baboon move: crouch!
- Added game over screen
- Added hi-scores (saved to disk)
- Added particle effects
- Added treasure chest
- Reworked stages with new features
- Reworked stage results + bonus
- Added slope tiles > Added rollin' barrels
- Added Copper gradient
- Finished level 1 boss
