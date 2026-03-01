23.Mär.2026



 Survival-Adventure: Norrland 1.04 (AGA)
Vor einer Woche hatte Sami Vehmaa die Version 1.00 seines Survival-Adventures "Norrland" veröffentlicht (Video). Seitdem hat er einige Korrekturen vorgenommen:
  • Character movement fix, cheat removed ;)
  • ESC function removed in backpack & outpost
  • Added "fetchmode" file to files
  • Outpost exit bug fix
  • Added some to the gameplay
  • Fix so WHDL version does not close game with ESC
(dr)

[Meldung: 23. Mär. 2026, 19:37] [Kommentare: 0]
