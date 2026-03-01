 Bildbearbeitung: Amiga PetMate 0.8
Petmate ist ein plattformübergreifendes Bildbearbeitungsprogramm für C64-PETSCII-Dateien. Das ursprüngliche Petmate wurde in TypeScript/React für Desktop-Betriebssysteme geschrieben, diese Amiga-Portierung wurde in C89 unter Verwendung der für AmigaOS nativen GUI-Toolkits BOOPSI und ReAction geschrieben.

PetMate-Screenshot

Die Funktionen der Version 0.8 im Überblick:
  • Sechs Zeichenwerkzeuge: Zeichnen, Kolorieren, CharDraw, Pinsel, Text, Umgekehrtes Zeichnen
  • Vollständige 16-Farben-C64-Palette mit vier Palettenvarianten
  • Lasso-Pinsel mit Dreh- und Spiegelungstransformationen
  • Bis zu 64 Bildschirme pro Projekt
  • Rückgängig / Wiederherstellen
  • Prozedurale Generierung: Zufalls-Pinsel, Magische Linie, Tron-Linien
  • Export in IFF-ILBM-, GIF-, C64-BASIC-, ASM- und PRG-Dateien
  • Importieren von Bildern und Konvertieren in PETSCII
  • Projektdateien im .petmate-JSON-Format (plattformübergreifend)
Benötigt werden mindestens eine 68020-CPU und AmigaOS 3.2.

Download: AmigaPetMate0.8.lha (169 KB) (dr)

[Meldung: 23. Mär. 2026, 22:24] [Kommentare: 1 - 23. Mär. 2026, 22:25]
