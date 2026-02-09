23.Mär.2026









Rechtsstreit: Annäherung zwischen Hyperion und Amiga, OS 3.2 wieder verfügbar

Im März 2024 war Ben Hermans' Privatunternehmen "Ben Hermans BV" (BHBV) in Konkurs gegangen. In der Folge waren die Hyperion-Anteile im Besitz der BHBV annulliert worden, wodurch Ben Hermans die Kontrolle über Hyperion endgültig verloren hätte. Der belgische Anwalt hatte deswegen die Konkursverwalter der BHBV sowie Hyperion selbst verklagt. Das ursprüngliche Verfahren hatte Hermans verloren, ein von ihm angestrengtes Berufungsverfahren ging Anfang Februar ebenfalls zu seinen Ungunsten aus (PDF, Niederländisch).



Theoretisch hätte Hermans nach dem Urteil drei Monate Zeit, noch ein weiteres Mal in Berufung zu gehen - das Verfahren wäre dann aber vor dem Kassationshof (Niederl.: "Hof van Cassatie") gelandet, dem obersten Belgischen Gericht. Verfahren dort sind dem Vernehmen nach sehr kostspielig - Anwälte, die vor diesem Gericht argumentieren, benötigen eine besondere Zulassung. Offenbar ist sich die Hyperion-Geschäftsführung jetzt sicher, dass keine weitere Berufung mehr erfolgen wird: Hinter den Kulissen hieß es seit Jahren, dass ohne ein Ergebnis im Rechtsstreit mit Ben Hermans nicht mit Fortschritten u.a. in der rechtlichen Auseinandersetzung mit Cloanto zu rechnen sei. Heute bestätigen aber sowohl die Amiga Corporation als auch Hyperion, dass zwischen beiden Parteien offenbar erste Einigungen erzielt worden sind:



In einer per Mail verteilten Pressemitteilung (s.u.) spricht man bei Hyperion von einer "Pausierung der rechtlichen Auseinandersetzung". Man habe einige "temporäre Vereinbarungen" getroffen um Verhandlungen zu einer endgültigen Einigung den Weg zu bereiten. Aufgrund der Vereinbarungen ist die digitale Version von AmigaOS 3.2 jetzt wieder verfügbar.



Die Amiga Corporation wird in einem Statement auf Twitter etwas deutlicher: Man sei jetzt als Rechtsnachfolger von Amiga Inc. im Rahmen des Einigungsvertrags von 2009 der Lizenzgeber von Hyperion. Verhandlungen zu einer endgültigen Einigung seien erneut aufgenommen worden.



Pressemitteilung von Hyperion



Hyperion Entertainment BV and Amiga Corporation agree to pause legal proceedings



Hyperion Entertainment BV and Amiga Corporation have entered into temporary agreements to pause their ongoing legal proceedings and enable both parties to better engage in settlement negotiations and work toward a resolution.



As part of these agreements, Hyperion Entertainment BV will make AmigaOS 3.2 available in digital form. More info on that on our website.



We remain committed to supporting the Amiga community and the continued evolution of AmigaOS.



Thank you for your patience and support.



Timothy De Groote

Director

Hyperion Entertainment BV



Statement der Amiga Corporation



Following positive developments concerning Hyperion Entertainment, progress has been made in narrowing a number of issues.



Going forward, Amiga Corporation is Hyperion Entertainment CVBA's licensor under the existing 2009 Settlement Agreement. The chapter involving Cloanto, ITEC, Amino and KMOS has been closed. On that basis, Amiga and Hyperion Entertainment are engaged in renewed settlement discussions.



It is also agreed that Retro Games may release certain Amiga-branded products, and that Hyperion Entertainment may offer "AmigaOS 3.2" digital upgrades under a temporary arrangement intended to preserve continuity for the community while those discussions continue.



Since 1985, Amiga has held an enduring place in computing history. Amiga Corporation remains committed to the preservation, stewardship and continued development of that legacy. (cg)



[Meldung: 23. Mär. 2026, 23:41] [Kommentare: 0]

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