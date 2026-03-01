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|24.Mär.2026
Mutation Software
| Neues Musikalbum: Mutations - The Amiga Years 1990 to 2024
Whackatronix hat mit "Mutations" ein neues Album veröffentlicht, das Titelmelodien aus Amiga-Spielen von Mutation Software neu interpretiert. Die zwischen 1990 und 2024 entstandenen Originalkompositionen wurden für das Album klanglich überarbeitet und kombinieren reguläre Soundhardware mit Software und KI-Unterstützung. Das Ergebnis bewegt sich zwischen hellen und dunklen elektronischen Musikgenres.
Vertreten sind Titel aus den Spielen Bug Bash, Nucleus, Doodlebug, Cyberpunks, Tin Toy Adventure, Tommy Gun, Castle Kingdoms, Wiz, Cyberpunks 2 und Dungeonette.
Das Album erscheint voraussichtlich am 1. Mai 2026 als 12"-Vinyl (32,90 €) und CD (13,40 €) über Elastic Stage. (nba)
[Meldung: 24. Mär. 2026, 09:59] [Kommentare: 0]
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