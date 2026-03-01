|24.Mär.2026
| Verwaltung von ADF-Dateien: adflib 0.10.6 für Windows, Linux und macOS
Laurent Clevy veröffentlichte adflib erstmals im Jahre 1999 in der Version 0.7.8 (Aminet). Die vorwiegend in C geschriebene, portable C-Bibliothek dient der Verwaltung von Amiga-formatierten Geräten wie Festplatten und ZIP-Disks bzw. deren Auslagerung über das .ADF-Format (amiga-news.de berichtete). Aktuell wird die Bibliothek in der Verantwortung von Tomasz Wolak weitergeführt. Änderungen in der Version 0.10.6:
(nba)
- prevent inf. loop on invalid directories
- adfls: minor fixes (usage info), man page added to CMake conf
- adfVolCreate: fixed (rare) memory leaks (on errors)
- some internal improvements (ie. refactoring, more tests)
[Meldung: 24. Mär. 2026, 10:09]
