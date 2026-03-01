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|25.Mär.2026
| Windows: WAV-zu-8SVX-Wandler AmigaAudioConverter 0.64
Dan 'zooperdan' Thoresens AmigaAudioConverter wandelt unter Windows WAV-Audiodateien ins 8SVX-Format um. Die Version 0.64 fügt u.a. die Möglichkeiten hinzu, Dateien im 8SVX-Format zu laden und zu wiederholende Abschnitte zu markieren. (snx)
[Meldung: 25. Mär. 2026, 08:42] [Kommentare: 0]
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