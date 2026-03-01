|25.Mär.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry-lite 5.9.2
Amiberry-lite ist ein auf WinUAE basierender Amiga-Emulator und im Gegensatz zum großen Bruder Amiberry für langsamere Hardware - bis hin zum Raspberry Pi 4 - gedacht.
Die Änderungen in der Version 5.9.2 beinhalten etwa eine Emulation des Tastatur-Controllers, ein Festlegen der Rahmenfarbe und eine Tastenkombinationsverwaltung für die Datenträgerauswahlfunktion. (snx)
[Meldung: 25. Mär. 2026, 08:42] [Kommentare: 0]
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