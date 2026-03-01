25.Mär.2026









Ankündigung: KI-Agent "Amigo AI"

Unter dem Titellink kündigt Heiko Janicke "Amigo AI" an - das eigenen Angaben zufolge seit über einem Jahr in Entwicklung befindliche Projekt soll ab dem 5. April genutzt werden können. Speziell auf den Amiga trainiert, soll dieser KI-Agent besser u.a. Auskünfte geben sowie Programmcode bereitstellen können als es bei Anfragen über die allgemeinen Schnittstellen der großen Sprachmaschinen möglich sei.



Im Folgenden lesen Sie die offizielle Ankündigung:



"Hallo zusammen!



Ich möchte euch ein Projekt vorstellen, an dem ich seit über einem Jahr arbeite: Amigo KI - ein KI-Assistent, der speziell für die Amiga-Community entwickelt wurde.



Was ist Amigo?



Amigo ist eine künstliche Intelligenz, die sich mit dem Commodore Amiga auskennt. Nicht oberflächlich wie ChatGPT, sondern mit echtem Tiefenwissen - trainiert mit tausenden Amiga-Dokumenten, Hardware-Referenzen, Programmier-Tutorials und Demoszene-Anleitungen.



Was kann Amigo? Amiga-Expertenwissen - Fragen zu Custom Chips (Agnus, Denise, Paula), AmigaOS, Workbench, Hardware-Erweiterungen und der gesamten Amiga-Geschichte

Code-Hilfe - Generiert und erklärt Code in 68000-Assembler, AMOS Basic, Blitz Basic, C und ARexx

Integrierter Code-Editor - Syntax-Highlighting für alle Amiga-Sprachen, Split-View zum gleichzeitigen Chatten und Coden

AROS-Emulator - Code direkt im integrierten Amiga-Emulator testen, kein manuelles Kopieren nötig

Wissensdatenbank - RAG-System mit tausenden Amiga-Dokumenten für präzise Antworten

Drei Themes - Dark, Light und natürlich das authentische Amiga-Workbench-Retro-Theme Für wen ist Amigo?



Für jeden, der sich für den Amiga interessiert - egal ob aktiver Entwickler, Hardware-Bastler, Demo-Coder oder Nostalgiker, der seinen A500 aus dem Keller holt.



Beispiele, was man fragen kann: "Schreib mir eine Copper-List für einen Rainbow-Effekt."

"Wie funktioniert Sprite-Collision in Blitz Basic?"

"Welche Erweiterungen empfiehlst du für einen Amiga 1200?"

"Erstelle eine Starfield-Demo in AMOS."

"Was macht der Blitter genau und wie programmiere ich ihn?" Verfügbar als: Browser-Version

Desktop-Client (Windows/Linux)

Android-App (kommt bald) Preise:



Die Entwicklung, der Betrieb der KI-Server und die kontinuierliche Erweiterung der Wissensdatenbank sind leider mit erheblichen Kosten verbunden. Um Amigo langfristig anbieten und weiterentwickeln zu können, bin ich auf eure Unterstützung angewiesen. BASIC (15€/Monat) - Voller Datenzugang, KI-Chat, Downloads

PRO (25€/Monat) - Alles aus BASIC + Code-Editor, AROS-Emulator, Desktop-Client, Android-App Jeder Beitrag hilft direkt bei der Weiterentwicklung - neue Features, bessere Antworten, mehr Amiga-Wissen in der Datenbank.



Launch: 5. April 2026 auf retroprojects.de



Ich freue mich auf euer Feedback, Fragen und natürlich auch Kritik. Nur so wird Amigo besser!



Viele Grüße,

Heiko / AmigoKI" (snx)



[Meldung: 25. Mär. 2026, 08:42] [Kommentare: 1 - 25. Mär. 2026, 11:09]

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