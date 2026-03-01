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|25.Mär.2026
| Ankündigung: KI-Agent "Amigo AI"
Unter dem Titellink kündigt Heiko Janicke "Amigo AI" an - das eigenen Angaben zufolge seit über einem Jahr in Entwicklung befindliche Projekt soll ab dem 5. April genutzt werden können. Speziell auf den Amiga trainiert, soll dieser KI-Agent besser u.a. Auskünfte geben sowie Programmcode bereitstellen können als es bei Anfragen über die allgemeinen Schnittstellen der großen Sprachmaschinen möglich sei.
Im Folgenden lesen Sie die offizielle Ankündigung:
"Hallo zusammen!
Ich möchte euch ein Projekt vorstellen, an dem ich seit über einem Jahr arbeite: Amigo KI - ein KI-Assistent, der speziell für die Amiga-Community entwickelt wurde.
Was ist Amigo?
Amigo ist eine künstliche Intelligenz, die sich mit dem Commodore Amiga auskennt. Nicht oberflächlich wie ChatGPT, sondern mit echtem Tiefenwissen - trainiert mit tausenden Amiga-Dokumenten, Hardware-Referenzen, Programmier-Tutorials und Demoszene-Anleitungen.
Was kann Amigo?
Für jeden, der sich für den Amiga interessiert - egal ob aktiver Entwickler, Hardware-Bastler, Demo-Coder oder Nostalgiker, der seinen A500 aus dem Keller holt.
Beispiele, was man fragen kann:
Die Entwicklung, der Betrieb der KI-Server und die kontinuierliche Erweiterung der Wissensdatenbank sind leider mit erheblichen Kosten verbunden. Um Amigo langfristig anbieten und weiterentwickeln zu können, bin ich auf eure Unterstützung angewiesen.
Launch: 5. April 2026 auf retroprojects.de
Ich freue mich auf euer Feedback, Fragen und natürlich auch Kritik. Nur so wird Amigo besser!
Viele Grüße,
Heiko / AmigoKI" (snx)
[Meldung: 25. Mär. 2026, 08:42] [Kommentare: 1 - 25. Mär. 2026, 11:09]
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