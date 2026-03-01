|26.Mär.2026
| Quelloffener Joystick: OSA 2-Button Stick kann vorbestellt werden
Der OSA Stick ("Open Source Arcade Joystick") will laut Eigenbeschreibung ein "kostengünstiger und modularer, quelloffenr Arcade-Joystick sein, den jeder zuhause zusammenbauen und an seine Bedürfnisse anpassen kann". Die Unterlagen wie Platinenlayouts für regelbares Dauerfeuer oder beleuchtete Feuerknöpfe sowie STL-Dateien zum Drucken verschiedener Gehäusetypen sind bei Github verfügbar.
Bei Dragonbox kann ab sofort eine Variante des Sticks mit einem deutlich näher am Klassiker "Competition Pro" orientierten Gehäuse vorbestellt werden. Für 40 Euro zzgl Versandkosten erhält meinen einen einsatzbereiten Stick mit zwei unabhängigen, beleuchteten Feuerknöpfen (Amiga-kompatibel), lieferbar sind die Steuerknüppel ab Mitte April. Die für diese spezielle Variante benötigten Unterlagen sind noch nicht verfügbar, sollen aber demnächst veröffentlicht werden. Der Youtuber Jan Beta zeigt in einem Video den Zusammenbau des Sticks aus Einzelteilen.
(cg)
[Meldung: 26. Mär. 2026, 22:46] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]