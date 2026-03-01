27.Mär.2026
MorphZone (Forum)


 MorphOS: Web-Browser Wayfarer 11.2
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat ein Update für die Version 11 seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Änderungen der Version 11.2:
  • Avoid opening an extra window when launched via OpenURL/commandline url
  • Fixed text caret not reappearing upon reactivating the window
  • Fixed enter key not scrolling contents in multiline text editing fields
  • Reduced binary size by a few MB
(dr)

[Meldung: 27. Mär. 2026, 13:14]
