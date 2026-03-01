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28.Mär.2026
Intense Creative (ANF)


 Disketten- und CD-Labels für Amiga-Spiele: Stickers Renew
Die "Stickers Renew"-Reihe von Intense Creative besteht inzwischen aus drei "Volumes". Jedes der Archive enthält hochauflösende Disk- und CD-Labels für dutzende Amiga-Spiele. Zusätzlich gibt es mit "AmigaOS Stickers Renew" ein Paket das sämtliche AmigaOS-Veröffentlichungen abdeckt. (cg)

[Meldung: 28. Mär. 2026, 23:42] [Kommentare: 0]
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