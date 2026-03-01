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29.Mär.2026



 Rundenbasiertes Dungeon-Hack-and-Slash-Spiel: Dunjons
Dunjons ist ein kleines rundenbasiertes Dungeon-Hack-and-Slash-Spiel, das mit AmiBlitz3 für den "Retro Programmers Inside"- und den "Phaze101 Maze Game Jam 2026"-Wettbewerb entwickelt wurde.

Das Spiel ist rundenbasiert und nutzt ein Sichtliniensystem zur schrittweisen Erkundung. Vorausgesetzt wird ein Amiga 1200 - auf einem unaufgerüsteten solchen laufe es sogar am besten, auf beschleunigten Systemen sei das Spiel nämlich zu schnell. (snx)

[Meldung: 29. Mär. 2026, 07:16] [Kommentare: 0]
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