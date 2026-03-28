 AROS-Archives-Uploads bis 28.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 28.03.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
vim_9.2-i386-aros.lha        dev/edi 16Mb  The ubiquitous text editor
vim_9.2-x86_64-aros-v11.lha  dev/edi 16Mb  The ubiquitous text editor
hwp_pdf.lha                  dev/lib 23Mb  Create and render PDFs whit holl...
filesysbox.i386-aros.lha     lib/mis 62kb  A FUSE compatible file system layer
filesysbox.x86_64-aros-v1... lib/mis 68kb  A FUSE compatible file system layer
amitranslateitacat.lha       net/mis 15kb  Catalog Ita for Amitranslate
iconecta.lha                 net/mis 3Mb   A little and easy program to tes...
image2pdf.i386-aros.lha      off/dtp 2Mb   Convert images file to PDF
scoutitacat.lha              uti/ben 56kb  Italian catalog for Scout v3.6
(snx)

[Meldung: 29. Mär. 2026, 07:16] [Kommentare: 0]
