30.Mär.2026









Amiga-Emulator mit Analysefunktion: Jammy für Windows und Linux

Jim Shaw ist schon seit langer Zeit Programmierer und hat auch, nachdem er sich 1990 einen Amiga zugelegt hatte, in seinem "ersten richtigen Job" ein paar kommerzielle Spiele für den Amiga geschrieben. Sein Amiga-Emulator-Projekt begann er im Dezember 2020 während des Lockdowns. Seine Motivation war und ist es zu verstehen, was da vor sich geht. Gegenüber uns erläutert er:



"Dazu musste ich meinen eigenen Emulator schreiben - er basiert nicht auf UAE, sondern ist komplett neu und in C# programmiert. Schnell habe ich gemerkt, dass der Amiga zwar recht einfach, aber dennoch ein Computer ist, die schwer gut zu emulieren ist. Also habe ich viel Zeit damit verbracht, die Emulation hinzubekommen, und bin zwar nicht ganz erfolgreich gewesen, habe aber Spaß daran gehabt, es zu versuchen. Er läuft bei vielen Spielen und Tech-Demos sehr gut, einschließlich solcher, die eine nahezu zyklusgenaue Emulation erfordern.









Was Jammy jedoch einzigartig macht, ist, dass es während der Ausführung von Programmen alle Arten von Tracing durchführen kann: So kann es OS-Aufrufe verfolgen, Unterprogramme und Schleifen ermitteln, feststellen, welcher Speicher als Code und/oder Daten genutzt wird, und eine Disassemblierung erstellen. Diese Disassemblierung kann in einem Texteditor bearbeitet und dann als Ausgangspunkt für einen weiteren Durchlauf wieder in den Emulator geladen werden. Es kann auch Graphviz nutzen, um ein grafisches Flussdiagramm für den gerade ausgeführten Codepfad zu erstellen. All dies ist noch in Arbeit; ich würde lieber eine Datenbank als Textdateien verwenden, bin aber noch nicht dazu gekommen. Es verfügt über einen schönen grafischen Debugger, der den Code Schritt für Schritt durchlaufen und viele der internen Abläufe der Maschine untersuchen kann."







Mit dem separaten Debugger-Fenster (für den Screenshot hier mit dem eigentlichen Emulationsfenster übereinandergelagert) kann man die oben beschriebenen Prozesse steuern: viele interne Abläufe untersuchen, die Emulation starten, stoppen und schrittweise ausführen, die Diskette wechseln, Interrupts auslösen etc. In dem kleinen schwarzen Feld können Sie Befehle eingeben, um Haltepunkte zu setzen usw.



Als drittes separates Fenster ist das Konsolenfenster verfügbar und bietet ein Protokoll interessanter Ereignisse, die im Inneren des Amiga ablaufen. Dies kann ebenso nützlich für die Fehlersuche sein.



Da er außerdem er ein Technikfreak sei, experimentiere er gerne mit neuen Dingen. Deshalb habe er einen X11- und Wayland-Treiber erstellt, damit der Emulator unter Linux läuft: aktuell funktioniere es aber über Wayland "überhaupt nicht gut", nur unter X11. Da der Emulator in C# geschrieben ist, sollte er problemlos auf Arm-PCs laufen.



Bei der Auswahl stehen grundsätzlich drei verschiedene Optionen zur Verfügung: Native: vom Autor selbst geschrieben

Musashi: Motorola 680x0-Emulator von Karl Stenerud

Moira: 68000-Emulation von Dirk W. Hoffmann Der Entwickler betont, dass sein Projekt keine Konkurrenz zu WinUAE sei: vieles funktioniere noch nicht ganz richtig und in gewissen Bereichen wird das wahrscheinlich auch so bleiben. Jammy sei in erster Linie ein Tool zur Analyse der Amiga-Interna, und auch hier befinde es sich noch im Anfangsstadium. Derzeit ist das Schreiben auf Disketten noch nicht implementiert.



Aktuell ist im Moment die Version Alphaversion 19. (dr)



[Meldung: 30. Mär. 2026, 18:12] [Kommentare: 0]

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