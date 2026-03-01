31.Mär.2026



 Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.4b10
Dirk Hoffmann hat Version 4.4b10 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht. Das Update behebt zwei Fehler: Workspaces lassen sich nun sowohl per Drag&Drop als auch über den Menüpunkt "Öffnen" hinzufügen, der zuvor nicht funktionierte. Außerdem werden Speicheroptionen jetzt korrekt in den Benutzereinstellungen gesichert. (nba)

[Meldung: 31. Mär. 2026, 16:04] [Kommentare: 0]
