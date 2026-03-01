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|31.Mär.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry 8.1.3
Amiberry ist ein Amiga-Emulator, der auf WinUAE basiert und vollständige Amiga-Kompatibilität auf ARM- und x86-Hardware bietet: so unter Linux, macOS, Windows, Android, FreeBSD, Haiku auf ARM, x86 und RISC-V. Der Emulator ist jetzt in Version 8.1.3 erschienen.
Das Update bringt mehrere neue Funktionen: Das Themes-Panel in der ImGui-Oberfläche wurde wiederhergestellt, Font-Awesome-Icons wurden in der Seitenleiste integriert, und asynchrone Downloads mit Fortschrittsbalken erleichtern die Einrichtung. Die Spieldatenbank unterstützt nun das JSON-Format mit XML als Fallback. Zudem wurde die Vulkan-Unterstützung weiter ausgebaut, inklusive CRT-Shader, OSD-Rendering und ImGui-Integration.
Bei den Bugfixes wurden unter anderem Probleme mit der Mauskoordinierung im SDL-Renderer, Audiostörungen beim adaptiven Puffern sowie ein TCP-Absturz bei seriellen Verbindungen behoben. Der bundled WHDLoad-Binary wurde auf den aktuellen Stand gebracht, und die WinUAE-Upstream-Änderungen wurden eingearbeitet. (nba)
[Meldung: 31. Mär. 2026, 16:11] [Kommentare: 1 - 31. Mär. 2026, 16:45]
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