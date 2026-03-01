ZodiTV: IPTV auf dem Amiga

ZodiTV ist eine native AmigaOS-Anwendung, die IPTV (Internet Protocol Television) auf sehr schnelle 68k-Amiga-Computer bringt. Sie bietet eine MUI-basierte grafische Benutzeroberfläche zum Durchsuchen, Auswählen und Ansehen von Live-IPTV-Streams. Dank ihres neuen Ansatzes ermöglicht sie eine flüssige 720p-MPEG2-Wiedergabe auf einem PiStorm/CM4.



Die Bedienung beschreibt der Entwickler folgendermaßen: Der Benutzer wählt einen IPTV-Stream aus einer heruntergeladenen M3U-Playlist aus. ZodiTV sendet eine Befehlsdatei (über SMB) an Ihren PC, um FFmpeg zu starten, das den Stream abruft und in MPEG transkodiert. FFmpeg schreibt die Ausgabedatei in ein gemeinsames Verzeichnis, auf das sowohl der PC als auch der Amiga (über SMB) zugreifen können. ZodiTV startet einen Amiga-MPEG-Player, der die Datei aus dem SMB-Mount öffnet und die Wiedergabe startet. Wenn der User auf "Stop" drückt, beendet ZodiTV FFmpeg auf dem PC (über SMB) und stoppt den Player.



Features Volle Kontrolle über FFmpeg und dennoch einfach zu bedienen

Sowohl RiVA- als auch FroggerNG-MPEG-Player werden unterstützt, mit voller Kontrolle über die Player-Parameter

Höhere Wiedergabeleistung und -qualität als bei ähnlichen Lösungen, und kein Docker erforderlich

Einfügen eigener IPTV-Streamlisten

Speichern von Lieblings-TV-Folgen, nachdem man sie angesehen hast

Optimieren von User-Einstellungen

Einstellungen beim Beenden automatisch speichern

Sucht auf Aminet nach Updates

Native MUI-Workbench-Anwendung Systemanforderungen schneller Amiga mit Netzwerkunterstützung, wie z. B. PiStorm, Vampire, A600GS, A1200NG, RetroPi oder UAE

AmigaOS 3.2+ oder 3.9 (auch auf CaffeineOS und CoffinOS getestet)

Roadshow, Miami oder ein beliebiger AmiTCP-kompatibler Stack

AmiSSL v5+ (für HTTPS-Downloads erforderlich)

MUI 3.8 oder neuer (auch mit MUI 5 getestet) mit MCC_NList 0.128+

Picasso96

FroggerNG und/oder RiVA mit mpega-Bibliothek

curl 8.18

smb2fs + filesysbox

Ein über SMB freigegebener Ordner, auf den sowohl der PC (Windows/Linux) als auch der Amiga Lese- und Schreibzugriff haben (nba)



[Meldung: 31. Mär. 2026, 16:33] [Kommentare: 1 - 31. Mär. 2026, 18:25]

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