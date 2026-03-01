31.Mär.2026









Defender of the Crown: Remake für PC und Konsolen angekündigt

Cinemawares Defender of the Crown von 1986 gilt als einer der prägendsten Amiga-Titel überhaupt: Das cineastisch inszenierte Strategiespiel setzte seinerzeit neue grafische Maßstäbe und verkaufte sich über eine Million Mal. Nun kündigen Entwickler Black Tower Basement und Publisher Nordcurrent Labs zum 40-jährigen Jubiläum ein Remake an.



"Defender of the Crown: The Legend Returns" soll noch 2026 für PC (Steam, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel soll demnach drei Modi bieten: einen Retromodus, der nah am Original bleibt, einen Klassikmodus mit modernisierter Grafik und überarbeiteten Mechaniken sowie einen neuen Königreich-Modus mit prozedural generierten Karten und Roguelike-Elementen. Ein YouTube-Video gibt erste Einblicke in die Spielmodi und Grafik. (nba)



[Meldung: 31. Mär. 2026, 16:45] [Kommentare: 0]

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