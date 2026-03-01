amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
31.Mär.2026



 Defender of the Crown: Remake für PC und Konsolen angekündigt
Cinemawares Defender of the Crown von 1986 gilt als einer der prägendsten Amiga-Titel überhaupt: Das cineastisch inszenierte Strategiespiel setzte seinerzeit neue grafische Maßstäbe und verkaufte sich über eine Million Mal. Nun kündigen Entwickler Black Tower Basement und Publisher Nordcurrent Labs zum 40-jährigen Jubiläum ein Remake an.

"Defender of the Crown: The Legend Returns" soll noch 2026 für PC (Steam, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel soll demnach drei Modi bieten: einen Retromodus, der nah am Original bleibt, einen Klassikmodus mit modernisierter Grafik und überarbeiteten Mechaniken sowie einen neuen Königreich-Modus mit prozedural generierten Karten und Roguelike-Elementen. Ein YouTube-Video gibt erste Einblicke in die Spielmodi und Grafik. (nba)

[Meldung: 31. Mär. 2026, 16:45] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.