Nicola Morocutti (ANF)
| Italienisches Print-/PDF-Magazin: Passione Amiga, Ausgabe 30
Die aktuelle Ausgabe 30 des italienischen Magazins „Passione Amiga" enthält 48 Farbseiten im A4-Format und ist als gedruckte Ausgabe oder Kindle-Ausgabe via Amazon erhältlich. Zu den Themen des Hefts gehören:
- Reviews von 20 neuen Amiga-Spielen: King's Quest V Remastered, Lilium Voyager 1.40, Captain Cloudberry Amiga Edition, Gulliver, Roguecraft DX, Pooperino, Tank Attack, Terra Cresta Amiga Adaptor, Ghosts'n'Goblins, OpenGW, Diamonds and Dusts, Project Horizon, GlowPoint, Creepy Crawlers, Goliath: Reloaded, Gunslinger, Blue and Red Fight The Robots!, Pauldron, Cake Rush, The Reckoning und Ghostlight
- Preview: Halo Zero
- Tech: Debugging auf dem Amiga
- Kolumnen: The Shepherd's Attic, Leserbriefe und New Talents
- Außerdem: Games-News, News aus dem Web u.v.m.
