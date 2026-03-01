|01.Apr.2026
| Marke Eigenbau: Bedienen der Amiga-Maus mit einem Lenkrad - Version 2.0
Das Projekt von Dennis Busch, die Amiga-Maus mit einem Steuerrad zu bedienen, hat eine Aktualisierung erfahren. Mit der Version 2.0 ist es nicht mehr nur am Amiga verwendbar und kann damit auch für Emulatoren genutzt werden.
Hierfür werden dann ein Arduino Nano R4 und ein 5-Volt-USB-Netzteil benötigt. Auch als Amiga-zu-USB-HID-Maus-Übersetzer kann das Gerät genutzt werden. (snx)
[Meldung: 01. Apr. 2026, 07:33] [Kommentare: 0]
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