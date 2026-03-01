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01.Apr.2026
Stefan Reinauer (ANF)


 A4092: Ein moderner Nachfolger für den SCSI-2-Controller A4091
Im Zusammenhang mit dem Software-Paket für den quelloffenen Nachbau von Commodores Fast-SCSI2-Controller A4091 fiel er bereits, der Begriff "A4092". Nun wird dieser gleichfalls quelloffene, von Grund auf neukonstruierte Zorro-III-SCSI‑2-Controller für die Amiga-Modelle 4000 und 3000 unter dem Titellink mit dem Versprechen "alles, was Sie brauchen, nichts, das Sie nicht brauchen" offiziell vorgestellt. (snx)

[Meldung: 01. Apr. 2026, 07:34] [Kommentare: 12 - 05. Apr. 2026, 18:20]
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