|03.Apr.2026
| Arcade-Shooter: Echodrome 0.11
In Echodrome, eine Art "psychedelisches Asteroids", gilt es, in den einzelnen Arenen Gegnerwellen zu besiegen, Minen auszuweichen und Bosse auszuschalten (amiga-news.de berichtete). Die nun verfügbare Version 0.11 (Video) ist in erster Linie eine Version zur Fehlerbehebung, enthält aber auch einige Punkte von der To-do-Liste des Entwicklers.
So wurde die Musik im Intro noch einmal überarbeitet und ein "bisschen aufgepeppt", der Game-Over-Bildschirm um Explosionen und ein paar "verrückte Soundeffekte" ergänzt und der Bildschirm zur Eingabe des Highscore-Namens bietet jetzt Feuerwerk und eigene Musik. Darüberhinaus hat das Spiel bei der Publikumswahl des AmiGameJam den ersten Platz belegt. (dr)
[Meldung: 03. Apr. 2026, 07:35] [Kommentare: 0]
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