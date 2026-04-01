|04.Apr.2026
| Diskmag: "Adventures In Retro" #1
Duncon Woodward hat mit "Adventures in Retro" ein bisher Amiga-exklusives Diskmag erstellt, dass sich inhaltlich aber mit der kompletten Retro-Computing-Szene beschäftigt. Die Premierenausgabe bietet neben diversen Artikeln mit Amiga-Bezug auch Testberichte zu Prince of Persia auf diversen 8-Bit-Plattformen oder Retrospektiven zum C16/Plus 4 oder der letzten Generation des Amstrad CPC.
(cg)
[Meldung: 04. Apr. 2026, 23:22] [Kommentare: 0]
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