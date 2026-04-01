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04.Apr.2026
Dimitris 'MiDWaN' Panokostas


 Raytracing: Neues Plugin "ObjSwap" für LightWave 3D 5.x
Dimitris 'MiDWaN' Panokostas stellt ein neues Plugin für die AmigaOS-Version von Lightwave 3D zur Verfügung: "ObjSwap" tauscht Objekte der aktuellen Szene automatisch aus, abhängig von der Nummer des aktuellen Frames. Seine Toolchain samt für die Cross-Entwicklung mit GCC gepatchten LW-Headern ist ebenfalls verfügbar. (cg)

[Meldung: 04. Apr. 2026, 23:30] [Kommentare: 0]
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