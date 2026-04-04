05.Apr.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 04.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.04.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
acm.lha                      aud/mis 4Mb   Little tool to convert sound files
ft2clone.x86_64-aros-v11.zip aud/tra 4Mb   FastTracker II Clone is a music ...
ticklish.i386-aros.lha       dev/mis 7Mb   ToDo List
ticklish_manual.zip          doc/man 5Mb   Ticklish ToDo List Manual
baphomet.lha                 uti/mis 14Mb  Portable Screen Saver
(snx)

[Meldung: 05. Apr. 2026, 08:06] [Kommentare: 0]
