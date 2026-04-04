05.Apr.2026



 Aminet-Uploads bis 04.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.04.2026 dem Aminet hinzugefügt:
AveHOST.lha                    comm/tcp    20K  OS3 DNS lookup utility for ...             
AveHTTPD.lha                   comm/tcp    35K  OS3 Lightweight HTTP server...        
AveNTP.lha                     comm/tcp    20K  OS3 SNTP time client for Am...               
AvePING.lha                    comm/tcp    19K  OS3 ICMP ping utility for A...              
AveWHOIS.lha                   comm/tcp    18K  OS3 WHOIS domain lookup cli...     
Void-CDTVis35.zip              demo/sound  71M  OS3 CDTV Music-Disk April 2...               
JSON-Library.lha               dev/blitz   34K  OS3 JSON Library                             
Sevgi_Engine.lha               dev/c      904K  OS3 Open source video game ...            
micropython.lha                dev/lang   219K  OS3 MicroPython interpreter...     
NodeAmiga.lha                  dev/lang   449K  OS3 JavaScript runtime (Nod...        
ahidev_4.16.lha                dev/misc   339K  OS3 Retargetable audio 4.16...
ahidev_4.18.lha                dev/misc   339K  OS3 Retargetable audio 4.18...
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.7M  OS3 Game Creator with AGA s...            
toon-1.6-amiga.lha             dev/misc   177K  OS3 TOON format encoder/dec...   
rkrm-dos.pdf                   docs/misc  1.7M  GEN RKRM AmigaDOS                            
F1GP2026Carset.lha             game/data    8K  GEN 2026 Carset for F1GP                     
kaboomania-demo-1.3.lha        game/demo  3.8M  OS3 KABOOMANIA Demo - OCS/A...           
AmiSpear_RTG.lha               game/shoot 2.1M  OS3 Amiga port of Spear of ...           
AmiWolf_RTG.lha                game/shoot 2.0M  OS3 Amiga port of Wolfenste...             
AmigaPetMate0.8.3.lha          gfx/edit   194K  OS3 C64 PETSCII art editor                   
Falco.lha                      gfx/show   2.7M  OS3 Show images hosted on a...
adv-in-retro-01.adf            mags/misc  880K  OS3 Adventures In Retro Dis...      
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
Viaduct_FR.lha                 misc/emu     6K  GEN French catalog for Viad...           
AmiPG.lha                      mus/midi    27K  OS3 Roland Alpha Juno/MKS-5...
nextvi.lha                     text/edit  407K  MOS Next vi clone                            
TicklishManual.pdf             util/misc  5.0M  GEN pdf Manual for TickLish...        
Ticklish_i386-aros.lha         util/misc  7.2M  ARO ToDo List                                
ZodiTV.lha                     util/misc   89K  OS3 Plays live IPTV streams...   
lzsa.lha                       util/pack  288K  MOS Byte-aligned, efficient...
(snx)

[Meldung: 05. Apr. 2026, 08:06] [Kommentare: 0]
