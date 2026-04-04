|05.Apr.2026
| Aminet-Uploads bis 04.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.04.2026 dem Aminet hinzugefügt:
AveHOST.lha comm/tcp 20K OS3 DNS lookup utility for ... AveHTTPD.lha comm/tcp 35K OS3 Lightweight HTTP server... AveNTP.lha comm/tcp 20K OS3 SNTP time client for Am... AvePING.lha comm/tcp 19K OS3 ICMP ping utility for A... AveWHOIS.lha comm/tcp 18K OS3 WHOIS domain lookup cli... Void-CDTVis35.zip demo/sound 71M OS3 CDTV Music-Disk April 2... JSON-Library.lha dev/blitz 34K OS3 JSON Library Sevgi_Engine.lha dev/c 904K OS3 Open source video game ... micropython.lha dev/lang 219K OS3 MicroPython interpreter... NodeAmiga.lha dev/lang 449K OS3 JavaScript runtime (Nod... ahidev_4.16.lha dev/misc 339K OS3 Retargetable audio 4.16... ahidev_4.18.lha dev/misc 339K OS3 Retargetable audio 4.18... REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.7M OS3 Game Creator with AGA s... toon-1.6-amiga.lha dev/misc 177K OS3 TOON format encoder/dec... rkrm-dos.pdf docs/misc 1.7M GEN RKRM AmigaDOS F1GP2026Carset.lha game/data 8K GEN 2026 Carset for F1GP kaboomania-demo-1.3.lha game/demo 3.8M OS3 KABOOMANIA Demo - OCS/A... AmiSpear_RTG.lha game/shoot 2.1M OS3 Amiga port of Spear of ... AmiWolf_RTG.lha game/shoot 2.0M OS3 Amiga port of Wolfenste... AmigaPetMate0.8.3.lha gfx/edit 194K OS3 C64 PETSCII art editor Falco.lha gfx/show 2.7M OS3 Show images hosted on a... adv-in-retro-01.adf mags/misc 880K OS3 Adventures In Retro Dis... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... Viaduct_FR.lha misc/emu 6K GEN French catalog for Viad... AmiPG.lha mus/midi 27K OS3 Roland Alpha Juno/MKS-5... nextvi.lha text/edit 407K MOS Next vi clone TicklishManual.pdf util/misc 5.0M GEN pdf Manual for TickLish... Ticklish_i386-aros.lha util/misc 7.2M ARO ToDo List ZodiTV.lha util/misc 89K OS3 Plays live IPTV streams... lzsa.lha util/pack 288K MOS Byte-aligned, efficient...(snx)
[Meldung: 05. Apr. 2026, 08:06]
