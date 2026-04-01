amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
06.Apr.2026



 Konverter-Tools: iff2png 1.6, iff2aiff 1.0
amigazen project hat das Kommandozeilentool iff2png aktualisiert, mit dem man IFF-Bilder in in das PNG-Format konvertieren kann (amiga-news.de berichtete). Neu ist die Unterstützung verschiedener seltener IFF-Bitmap-Varianten, wie beispielsweise Video Toaster Framestore und Bilder mit mehreren Farbpaletten.

iff2aiff liegt in der Version 1.0 vor und ist ein Befehlszeilenprogramm zur Konvertierung von IFF-Audiodateien (Interchange File Format) in Apple AIFF (Audio IFF) oder AIFC mit unkomprimiertem PCM.

iff2png und iff2aiff nutzen IFFPicture.lib bzw. IFFSound.lib, die Teil des Amigazen-Projekts ifftools sind, um die iffparse.library um Funktionen zur Datenverarbeitung für alle bekannten IFF-Dateiformate zu erweitern. Feedback zur API dieser Programme ist willkommen. (dr)

[Meldung: 06. Apr. 2026, 16:59] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.