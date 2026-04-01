|07.Apr.2026
| Puzzle-Bobble-Klon: Popspin von Abyss
Beim Game-Wettbewerb der Revision 2026 belegte "Popspin" der in der Demoscene bekannten Gruppe "Abyss" den ersten Platz. Das 40k-Spiel für Amiga OCS/ECS ist von Puzzle Bobble und Bubblegum Spin inspiriert. Umgesetzt wurde es mit Bartmans C-Amiga-Toolchain. Code und Sound stammen von Pink, die Grafik von Roji Lindo. Popspin steht auf Pouët zum Download bereit. (nba)
[Meldung: 07. Apr. 2026, 15:19]
