amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
08.Apr.2026
The Destroyer's


 Windows: Amiga Sampler 1.1
Das Windows-Programm "Amiga Sampler" emuliert den Paula-Chip des Amiga, um einen stabileren Datenfluss beim Erstellen von Samples zu gewährleisten als es bei einer vollständigen Amiga-Emulation der Fall ist. Auf diesem Wege können Amiga-Soundbanks direkt erstellt und anschließend auf echten oder emulierten Amigas verwendet werden. (snx)

[Meldung: 08. Apr. 2026, 09:20] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.