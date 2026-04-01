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|08.Apr.2026
The Destroyer's
| Windows: Amiga Sampler 1.1
Das Windows-Programm "Amiga Sampler" emuliert den Paula-Chip des Amiga, um einen stabileren Datenfluss beim Erstellen von Samples zu gewährleisten als es bei einer vollständigen Amiga-Emulation der Fall ist. Auf diesem Wege können Amiga-Soundbanks direkt erstellt und anschließend auf echten oder emulierten Amigas verwendet werden. (snx)
[Meldung: 08. Apr. 2026, 09:20] [Kommentare: 0]
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