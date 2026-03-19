 Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.27
Das quelloffene Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde mit der Version 5.27 um die Änderungen der vor einem Tag veröffentlichten OpenSSL-Version 3.6.2 ergänzt. Weitere Änderungen:
  • Updated root certificates to latest Mozilla-based bundle dated 19.3.2026.
  • Fixed high stack usage in the ML-KEM code as used in PQC support.
  • Added AmiSSL_TimerSignal and AmiSSL_TimerPort tags for InitAmiSSL(), allowing applications to have optional control over signal usage.
Downloads:
AmiSSL-5.27-OS3.lha (4,1 MB)
AmiSSL-5.27-OS4.lha (3,7 MB)
AmiSSL-5.27-SDK.lha (2,5 MB) (dr)

[Meldung: 08. Apr. 2026, 19:28] [Kommentare: 0]
