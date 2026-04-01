11.Apr.2026
Timo Paul (ANF)


 AmigaGuide-Magazin: "WhatIFF?", Ausgabe 19
"WhatIFF?" ist ein englischsprachiges Amiga-Magazin im AmigaGuide-Format. Die Themen der 19. Ausgabe, für die dieses Mal Kristian KG, Martyn Bampton, ByteBandit, CRT Retro und Timo Paul als Autoren tätig waren:

Reviews:
  • HDD LED Adapter for A1200
  • Old Blue Workbench
  • 8-BIT Memoirs
  • CFD133 Driver
  • BlankerMojo
  • Avalance - Latest version
  • Disk Magazine - Adventure in Retro
  • Preview: FinalWriter 7.3 Release Candidate
Game Reviews:
  • Aquabyss Update Interview
  • Captain Cloudberry
  • Gulliver
  • AmiGoonies
  • Cake Rush
Guides:
  • Buying a 68882 FPU
  • DigiPaint Basics: Part 4
  • VistaPro 101: Your First Project
  • Understanding WHDLoad Properly
  • Hardware Hack: Rebuilding A1200.net brass screw boss
  • Amiga 101: Creating a bootable Workbench 1.3 HDF
  • Amiga 101: Brilliance Cheetsheet
  • Backing Up CF Card on Mac: Correction/Update
Articles:
  • Operation Onyx - Online with a Kickstart 2.04 Amiga 600
  • The Making of 8-BIT Memoirs
  • Beyond Nostalgia: The Case of an Esoteric Game Engine
  • Is It Time for Change?
  • Vegan, Amiga - What's the Difference?
  • Aminet Pulse - 4 Month Overview
Talking Amiga/Interviews:
  • Oliver Achten - P-Vision
  • Steffest - DPaint.js
  • Alain Fontanin - Amiga Source Editor
  • Steen Jessen - Bootblock Rebels
Links:
  • Amiga Vendors
  • Amiga Groups
Coverdisk:
  • New music playlist
(cg)

[Meldung: 11. Apr. 2026, 23:35]
