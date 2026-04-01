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12.Apr.2026



 Raytracing: Plugins 0.7.0 für LightWave 3D 5.x
Dimitris 'MiDWaN' Panokostas hat seine Plugins für die AmigaOS-Version von Lightwave 3D aktualisiert. Neben einer Fehlerbereinigung beim Fresnel- und PBR-Shader-Plugin wurde letzteres vereinfacht, das ObjSwap-Plugin optimiert und das LensFlare-Plugin erweitert. (snx)

[Meldung: 12. Apr. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]
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