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|12.Apr.2026
MorphZone (Forum)
| Software-Fernbedienung für AudioCast M5 und M20 Pro: Audiocast Remote
Audiocast Remote ist ein mit Hollywood erstelltes Programm, mit dem sich Audiocast-Geräte auch unter AmigaOS, AmigaOS 4, AROS und MorphOS fernbedienen lassen - getestet wurde es vom Entwickler mit den Modellen M5 und M20 Pro sowie dem Medion-Multiroom-Lautsprecher MD43354, welcher gleichfalls die Audiocast-App des chinesischen Herstellers nutzt.
Die Audiocast-Geräte werden an Lautsprecher angeschlossen und ermöglichen es dann, Musik per WLAN an diese zu übertragen. Der gewünschte Sender muss allerdings mit der Original-Software ausgewählt werden - anschließend kann dann aber auch am Amiga auf Abspielen, Anhalten, Vor- und Rücklauf oder die Lautstärkeeinstellung geklickt werden. Ein direkter Zugriff auf bis zu sechs in der App voreingestellte Sender ist jedoch möglich, soweit es sich dabei nicht um Spotify handelt. (snx)
[Meldung: 12. Apr. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]
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