12.Apr.2026



 Aminet-Uploads bis 11.04.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.04.2026 dem Aminet hinzugefügt:
amigaalive.adf                 demo/disk  880K  OS3 first demo by Amiga ali...     
BoopsiWizard.lha               dev/c      103K  OS3 Generates BOOPSI class ...        
Codex.lha                      dev/c       16K  OS3 C code style checker fo...      
Sevgi_Engine.lha               dev/c      890K  OS3 Open source video game ...            
GoCatalog.lha                  dev/hwood   15K  VAR add multilanguage suppo...   
micropython.lha                dev/lang   248K  OS3 MicroPython interpreter...     
NodeAmiga.lha                  dev/lang   445K  OS3 JS runtime for AmigaOS ...    
toon-1.7-amiga.lha             dev/misc   177K  OS3 TOON format encoder/dec...   
scsi9091.lha                   driver/med  48K  OS3 general SCSI Device for... 
anaiis_games.lha               driver/oth  74K  OS3 ANAIIS USB Stack Games                   
Amirobbo2FullDeluxe.lha        game/board 483K  OS3 Amirobbo 2 Full Version...      
kaboomania-demo-1.3.lha        game/demo  3.8M  OS3 KABOOMANIA Demo - OCS/A...           
iff2png.lha                    gfx/conv   130K  OS3 Convert IFF images to P...         
Mega-ATcad.lha                 gfx/edit   909K  OS3 2D-CAD-Program                           
nlshow.lha                     gfx/show    12K  OS3 simple yet fast IFF vie...               
WhatIFF5.19.lha                mags/misc  2.6M  GEN What IFF? #5.19-April-2026               
WhatIFF5.19lite.lha            mags/misc   96K  GEN What IFF? #5.19-April-2026               
AmiVms.lha                     misc/emu   3.9M  OS3 Simulates OpenVMS comma...               
pOS-w64.zip                    misc/emu    25M  OTH WinUAE-Launcher Spezial                  
svmm.lha                       misc/sci    43K  OS3 Multi-class SVM classif...      
pOS_w64.jpg                    pix/misc   2.9M  GEN WinUAE-Launcher Screens...               
NAFCYI1995S3-B01.zip           text/bfont 2.2M  GEN NAFCYI Fall 1995 (BMP F...             
NAFCYI1995S3-B02.zip           text/bfont 1.5M  GEN NAFCYI Fall 1995 (BMP F...             
viless.lha                     text/edit   78K  MOS A tiny vi text editor c...              
NAFCYI1995S3-01.zip            text/pfont 2.5M  GEN NAFCYI Fall 1995 (PS Fo...              
NAFCYI1995S3-02.zip            text/pfont 1.3M  GEN NAFCYI Fall 1995 (PS Fo...              
olha-0.4-amiga.run             util/arc   229K  OS3 Open LHA Archiver Ã¢Â€Â... 
blankermojo.lha                util/cdity  11K  OS3 Screen blanker commodit...                 
WB2Front.lha                   util/cli     1K  OS3 Brings WB screen to fro...        
iff2aiff.lha                   util/conv   15K  OS3 Convert IFF audio to AI... 
AmiSSL-v5-OS3.lha              util/libs  4.1M  OS3 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-OS4.lha              util/libs  3.7M  OS4 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-SDK.lha              util/libs  2.5M  VAR OpenSSL as an Amiga sha...   
Clipboard.lha                  util/misc   11K  OS3 Clipboard management an... 
FontExplorer.lha               util/misc  249K  OS3 WB3+ View/Install fonts...    
VATestprogram.zip              util/misc   11M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
OBWorkbench.lha                util/wb    377K  OS3 Workbench replacement f...
(snx)

[Meldung: 12. Apr. 2026, 08:48]
