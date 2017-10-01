13.Apr.2026



 Amiga-Disketten am PC: Kopierprogramm G-Copy 0.8
G-Copy von Arne Urbaniak ist ein Windows-Programm, das die Greaseweazle von Keir Fraser, ADF-Drive von D. Tonn oder DrawBridge (Arduino) von Rob Smith verwendet, um Sicherungskopien von/auf HD/USB/SD und natürlich von/auf Diskette zu erstellen.

Die neueste Version 0.8 enthält Fehlerbehebung und Verbesserungen: so unterstützt G-Copy nun das gleichzeitige Kopieren von DF0 nach DF1 und auf HD/USB/SD oder von DF1 nach DF0 und auf HD/USB/SD.

Wie der Autor schreibt, funktioniere das Kopieren mit zwei Graeseweazle-Geräten bisher nur, wenn beide über verdrillte Kabel verfügen und die Laufwerksauswahl auf IBMPC: A eingestellt sei. Den Grund dafür wisse er noch nicht.
Feedback und Verbesserungsvorschläge seien jederzeit willkommen. (dr)

[Meldung: 13. Apr. 2026, 10:06] [Kommentare: 0]
