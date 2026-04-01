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|13.Apr.2026
GitHub
| Open Source: Amiga Assembly Library V41.21
Giovambattista Fazioli hatte zwischen 1991 und 1995 die Amiga Assembly Library (assembly.library) für AmigaOS 3 geschrieben, die über 50 Hilfsfunktionen in optimiertem 68020-Assembler bereitstellt. Sie decke "von Speicherverwaltung und Dateiaus- und -eingaben über Bitmap-Grafiken und Zeichenfolgenbearbeitung bis hin zu einer vollständigen Fenster-Abstraktion" alles ab.
Wie er in einem Blogbeitrag schreibt, hätte der Code dazu jahrzehntelang auf Disketten und Festplatten herumgelegen. Jetzt, im Jahr 2026, habe er ihn wieder hervorgeholt, als Open Source auf GitHub veröffentlicht und eine moderne Dokumentationsseite dafür erstellt. (dr)
[Meldung: 13. Apr. 2026, 10:40] [Kommentare: 4 - 13. Apr. 2026, 12:54]
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