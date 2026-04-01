|13.Apr.2026
| Windows/macOS/Linux: Amifuse 0.5.0 zur Nutzung von Amiga-Dateisystemen
Mit Amifuse lassen sich unter Windows, macOS und Linux über FUSE Datenträger mit Amiga-Dateisystemen anmelden. Dabei werden die Originaltreiber des jeweiligen Dateisystems mittels einer 68k-Emulation genutzt.
Version 0.5.0 unterstützt nun auch Windows. Darüberhinaus bietet sie FUSE-unabhängige Prüfbefehle, erweiterten Tests sowie erheblichen Geschwindigkeitssteigerungen und Stabilitätsverbesserungen. (dr)
[Meldung: 13. Apr. 2026, 11:50] [Kommentare: 0]
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