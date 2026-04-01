|14.Apr.2026
Bernd Assenmacher
| Interview: Obligement spricht mit Bernd Assenmacher
Das französische Amiga-Magazin Obligement hat ein Interview mit dem deutschen Entwickler Bernd Assenmacher geführt. Bekannt unter dem Pseudonym "Trekman", ist er Autor praktischer Tools wie Image2PDF, PDF2PDF und LHArchiver für MorphOS und AmigaOS, die er allesamt mit Hollywood entwickelt. Im Gespräch geht es um seinen Einstieg in die Amiga-Welt, seine Werkzeuge und seine Einschätzungen zu MorphOS, zur KI und zur Amiga-Community. (nba)
[Meldung: 14. Apr. 2026, 10:37] [Kommentare: 0]
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